Borsa:Europa prosegue in calo,in controtendenza Milano +0,4%

(ANSA) - MILANO, 15 GEN - Le Borse europee proseguono in calo dopo i dati sull'export, in calo dell'1% a novembre. Sui listini del Vecchio continente pesano le preoccupazioni per l'aumento dei contagi da coronavirus mentre si guarda anche al piano di stimolo all'economia Usa. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è in lieve calo a 1,2140 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,3%. In rosso Parigi (-0,5%), Francoforte (-0,4%), Londra e Madrid (-0,3%). In controtendenza Milano che avanza dello 0,4%, mentre la politica è a lavoro per trovare una maggioranza all'attuale Governo. Sui listini del Vecchio continente pesano gli investimenti immobiliari (-0,8%) e l'energia (-0,6%). In positivo le banche (+0,5%) e la farmaceutica (+0,3%).

A Piazza Affari peggiora Cattolica (-1,6%), dopo i rilievi dell'Ivass. Male anche Prysmian (-1,4%) e Ferrari (-1,3%). In calo Atlantia (-1,1%), nel giorno dell'assemblea e le risposte date agli azionisti sul progetto di scissione di Aspi. (ANSA).