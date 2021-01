Bain: e-commerce inarrestanile, per moda raddoppio in 2025

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Con oltre 30 miliardi di euro di volume d'affari nel 2020, il commercio elettronico in Italia "è un trend "forzatamente accelerato nel 2020, causa Covid, che continuerà nei prossimi anni", è "inarrestabile", secondo il managing director Bain & Company per l'Italia, Roberto Prioreschi. Prioreschi indica la previsione di un raddoppio dell'ecommerce per i prodotti di moda e lusso nel 2025 rispetto ai volumi di acquisti attuali, nel corso di un'intervista ANSA Incontra.

Nel 2020, i settori più abituati all'ecommerce come l'editoria o l'abbigliamento sono cresciuti nell'ordine del 15-20% mentre in settori come il food, che partivano più lontani dal commercio elettronico, l'incremento nel 2020 è stato di oltre il 60-70%. "C'è stata una spinta molto forte - spiega il responsabile della società di consulenza strategica - bilanciata in negativo da alcuni servizi come i viaggi e il turismo, con numeri negativi, rispetto al 2019, nell'ordine del 50-60%".

(ANSA).