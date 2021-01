Recovery: impegno fondi sale a quota 222 miliardi

Ammontano complessivamente a 222,03 miliardi le risorse previste negli investimenti del cosiddetto Piano Recovery. Di questi 209,84 riguardano il Next Generation Eu: 66,6 miliardi sono già impegnati in progetti in essere, 143,24 su nuovi progetti. E' quanto emerge dalla tabella allegata al documento che il governo ha predisposto e girato ai partiti di maggioranza nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.