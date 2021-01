Borsa:Europa apre in calo,tra nuovi contagi covid e voto Usa

(ANSA) - MILANO, 05 GEN - Le Borse europee aprono in calo all'indomani della performance negativa di Wall Street.

L'attenzione degli investitori si concentra sull'aumento dei contagi da coronavirus e la campagna di vaccinazione che prosegue a rilento. Si guarda anche alle al voto in Usa con i Ballottaggi in Georgia che decideranno la maggioranza in Senato.

Avvio in rosso per Francoforte (-0,34%), Parigi (-0,31%), Londra (-0,14%) e Madrid (-0,48%). (ANSA).