Borsa: Milano in rosso con Europa, Mps +7%

(ANSA) - MILANO, 05 GEN - La Borsa di Milano (-0,7%) amplia il calo, in linea con gli altri listini del Vecchio continente con Francoforte e Madrid che cedono lo 0,6%, Parigi (-0,7%) e Londra (-0,1%). A Piazza Affari vola Mps (+7%), dopo le indiscrezioni sul futuro della banca. In ordine sparso le banche mentre sono in rialzo i titoli legati al petrolio. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 115 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,56%.

In rosso le utility con Hera (-2,5%), A2a (-0,9%), Italgas (-0,3%) e Snam (-0,1%). Male anche Pirelli (-2,1%) e Atlantia (-0,6%). Tra le banche sono in rosso Unicredit (-1,5%) e Intesa (-1,3%) mentre sono in rialzo Bper (+1%) e Banco Bpm (+0,6%). In rialzo Tim (+0,6%) mentre è piatta Mediaset.

In rosso Fca (-0,8%), dopo lo sprint iniziale all'indomani del via libera a Stellantis. In terreno positivo il settore dell'energia con Eni (+1,3%) e Saipem (+1%). Bene anche Recordati (+1,2%), Stm e Leonardo (+1,1%). (ANSA).