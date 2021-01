Fca: brillante in Borsa, oggi assemblea su nozze con Peugeot

(ANSA) - MILANO, 04 GEN - Appare brillante Fca in Piazza Affari nel giorno dell'assemblea per le nozze con Peugeot per la creazione di Stellantis. L'ex-Lingotto segna un rialzo dell'1,8% a 14,92 euro, doppiando l'indice di borsa, mentre il Leone Rampante di Sochaux sale dell'1,97% a 22,81 euro sulla piazza di Parigi. In giornata sono attesi anche i dati sulle vendite di auto in Francia e in Italia in dicembre (ANSA).