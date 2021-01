Borsa: Milano sale (+1,1%), sprint di Saipem, Stm ed Fca

(ANSA) - MILANO, 04 GEN - Piazza Affari si conferma positiva a fine mattinata, con l'indice Ftse Mib in rialzo dell'1,1% a 22.478 punti. Gli acquisti si concentrano su Saipem (+3,4%), sull'onda lunga delle nuove commesse e con il balzo segnato dal greggio salito sopra quota 49 dollari al barile. Acquisti anche su Stm (+3,3%), spinta da un report di JpMorgan sul settore dei microprocessori, e su Buzzi (+3,13%), in vista delle opere finanziate con il fondo Next Generation Ue. Sui massimi Fca (+2%), dopo il primo via libera dei soci di Peugeot al matrimonio tra i due Gruppi per la costituzione di Stellantis.

Atteso in giornata anche l'esito dell'assemblea dell'ex-Lingotto. Acquisti su Enel (+2,63%), più cauta invece Eni (+1%), che ha avviato la produzione di gas in un nuovo campo nell'Emirato di Sharjah. Il calo a 113,2 punti lo spread tra Btp e Bund riduce la tensione sui bancari, che non riescono comunque a riportarsi sopra alla parità. Bper cede l'1,04%, Mediobanca lo 0,93%, Unicredit lo 0,77%, Banco Bpm Lo 0,66%, Intesa lo 0,4% ed Mps lo 0,2%.Bene Fincantieri (+1,4%) dopo la proroga di un mese concessa dal Governo francese per l'acquisizione di Chantiers de l'Atlantique. (ANSA).