Borsa: Europa prosegue in calo, timori per nuovi contagi

(ANSA) - MILANO, 31 DIC - Le Borse europee a ranghi ridotti proseguono in calo l'ultima seduta dell'anno. All'indomani dell'accordo tra Unione europea e Cina sugli investimenti, i mercati risentono dei timori degli investitori per l'aumento dei contagi da coronavirus. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è poco mosso a 1,2282 a Londra.

Con gli scambi ridotti al minimo per effetto delle festività, l'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,3%. In rosso Londra (-1,6%), Madrid (-0,9%), Parigi e Amsterdam (-0,4%). I listini sono appesantiti dall'energia (-0,7%), con il prezzo del petrolio in calo, le Tlc (-0,6%) e dalle banche (-0,5%). (ANSA).