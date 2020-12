Borsa: Milano in ultima seduta 2020 sale (+0,32%) con Saipem

(ANSA) - MILANO, 30 DIC - Piazza Affari ha preso forza (+0,32%) nella sua ultima giornata di un anno horribilis nel corso del quale l'indice Fste Mib resta ancora in perdita di oltre il 5%, Sul listino principale brilla Saipem (+2,99%) grazie a un nuovo contratto, di sua compentenza per 1,2 miliardi di dollari, in Austrialia. Bene anche il farmaceutico Recordati (+0,84%), Banco Bpm (+0,66%) ed Eni (+0,68%). Deboli invece Atlantia (-1,36%), all'indomani di una buona seduta per la società alle prese con la difficile cessione di Aspi, Moncler (-0,68%) e Amplifon (-0,38%). Fuori dal listino principale segno meno per Fincantieri (-0,46%) che si avvia a dover rinunciare all'acquisto dei cantieri navali ex Stx date le difficoltà con l'antitrust Ue e il termine del 31 dicembre ormai in scadenza.

