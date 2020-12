Borsa: Asia contrastata, Tokyo su massimi, debole Shanghai

(ANSA) - MILANO, 29 DIC - Seduta contrastata per le principali borse di Asia e Pacifico, con Tokyo (+2,66%) in prima linea e Shanghai (-0,54%) in retroguardia. Rialzi anche per Seul (+0,42%)e Sidney (+0,53%), dopo il lungo ponte di Natale poco mossa Taiwan (-09,08%), ancora aperte Hong Kong (+0,92%) e Mumbai (+0,29%). Positivi i futures sull'Europa e su Wall Street. L'attesa per l'incremento delle misure di stimolo all'economia negli Usa ha spinto il listino di Tokyo sui massimi da oltre 30 anni. In arrivo dagli Usa l'indice della Fed di Dallas sul terziario e le scorte settimanali di greggio. (ANSA).