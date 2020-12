Petrolio: in calo a 48,04 dollari al barile

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Quotazioni del petrolio in ribasso in avvio di giornata, con i timori per il perdurare del rallentamento dell'economia che restano alti. Il greggio Wti cede lo 0,4% poco sopra i 48 dollari al barile (48,07), il Brent perde lo 0,5% a 51,03 dollari al barile. (ANSA).