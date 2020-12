Borsa: Europa cede su timori varianti Covid, Milano -4%

(ANSA) - MILANO, 21 DIC - Peggiora ancora lo scivolone dei mercati azionari del Vecchio continente, con Milano che ha raggiunto una perdita del 4% per poi, in un clima molto nervoso e volatile, portarsi su un calo attorno ai tre punti e mezzo percentuali.

Sotto la pressione per i timori legati alle nuove varianti del Covid 19, Madrid cede il 4,6%, Francoforte il 3,8%, Parigi il 3,7% e Londra il 3,1%. (ANSA).