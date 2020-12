Unicredit: Passera, smentisco candidatura

Corrado Passera, CEO di illimity, contattato dall'ANSA, smentisce le indiscrezioni relative a una sua candidatura al vertice di Unicredit: "Ribadisco che il mio impegno è totalmente rivolto allo sviluppo costante di illimity, un progetto che ho ideato e per cui ho aggregato squadra e risorse necessarie ad avviarlo. illimity sta avendo il successo per il quale ci siamo tutti impegnati e non intendo lasciare la banca per occuparmi di Unicredit con cui non c'è stato alcun contatto".