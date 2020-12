Borsa: Milano debole (-0,05%) con i petroliferi

(ANSA) - MILANO, 03 DIC - Debole Piazza Affari (-0,05%), ma comunque meno della maggioranza delle altre principali Borse europee, con gli indici Pmi dei Paesi e dell'Eurozona in calo e alle prese con le misure di contenimento della pandemia anche in vista delle festività di fine anno.

Pesanti i petroliferi, da Saipem (-1,6%), Tenaris (-1,4%9 e Eni (-1%), col greggio in calo (wti -0,9%) a 44,8 dollari al barile con lo stallo dell'Opec sui tagli. Nell'industria male Buzzi (-1,3%) e cresce Leonardo (+0,9%). In ordine sparso, con lo spread salito di poco verso 116, le banche, con perdite per Intesa (-0,9%) e Bper (-0,4%) e guadagni per Banco Bpm (+0,7%), Unicredit (+0,5%), dopo i tonfi seguiti all'annuncio della ricerca di un sostituto per l'ad Mustier. Bene Mps (+0,8%) e la paytech Nexi (+1,3%).

Tra i semiconduttori rialzo di Stm (+1,3%) in linea col comparto. In salita i farmaceutici come Diasorin (+0,6%) e Recordati (+0,4%). Su tra le auto Fca (+0,5%). Brillante il lusso con Moncler (+2%) e Cucinelli (+2,4%) e Ferragamo (+1,3%).

Tra i titoli a minore capitalizzazione balzo di As Roma (+6,1%).

