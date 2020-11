Cdp:Palermo,per ripresa impegnati in innovazione, formazione

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - "Il nostro contributo" per la ripresa del 2021 dopo la crisi Covid "sarà focalizzato su innovazione e formazione, anche nella convinzione che Il capitale finanziario debba essere messo a servizio dell'industria per difendere e creare occupazione". E' quanto afferma Fabrizio Palermo, Ad di Cdp, in un'intervista pubblicata sul numero di Fortune Italia in edicola dal 2 dicembre, che lo ha scelto come Businessperson of the Year.

Palermo ha poi spiegato come Cdp stia "realizzando importanti operazioni in settori strategici, volte alla creazione di veri e propri campioni nazionali in grado di essere competitivi anche a livello internazionale. Mi riferisco alla nascita di Webuild nelle costruzioni, alla fusione SIA-Nexi nei pagamenti digitali, al nostro ingresso in Euronext funzionale all'acquisizione di Borsa Italiana, nonché al nostro impegno nell'ambito delle telecomunicazioni, con l'obiettivo di dotare il Paese di una rete unica capace di colmare il gap digitale".

"Sin dall'inizio dell'emergenza -aggiunge - ci siamo attivati per sostenere le imprese e la pubblica amministrazione, agendo su più fronti: garantire la liquidità e la solidità patrimoniale delle imprese, favorendo il consolidamento e lo sviluppo delle aziende strategiche, e supportare gli enti territoriali per le loro esigenze di spesa corrente e per gli investimenti. Ne sono un esempio i 6 mld di euro che abbiamo destinato alle imprese per contrastare l'emergenza e i 20 mld di euro di debito rinegoziato, grazie alla più grande operazione degli ultimi anni, che ha permesso a 3.000 enti di liberare risorse per 800 mln di euro. Abbiamo poi lanciato CDP Venture Capital per lo sviluppo e l'innovazione del Paese e più recentemente il Fondo Nazionale del Turismo e gli acceleratori CDP, che offrono nuovi strumenti a sostegno dello sviluppo del capitale umano delle imprese". (ANSA).