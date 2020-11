Antitrust: istruttoria su Benetton per contratti franchising

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un'istruttoria nei confronti del gruppo Benetton (con a capo la holding Benetton S.r.l.) ipotizzando un abuso di dipendenza economica riguardo a due contratti di franchising stipulati con un rivenditore indipendente di prodotti a marchio Benetton. Lo si legge in una nota. "Sul piano della dipendenza economica, Benetton - spiega l'Autorità - avrebbe imposto al rivenditore di mantenere una struttura di vendita e un'organizzazione commerciale disegnata sulle sue esigenze, in considerazione del fatto che si garantisce contrattualmente la possibilità di fissare regole e parametri organizzativi idonei a irrigidire la struttura aziendale del franchisee, fino a ostacolarne, se non impedirne, la sua eventuale riconversione".

Il 24 novembre 2020 l'Autorità ha condotto ispezioni nelle sedi di Benetton S.r.l. e Benetton Group S.r.l. avvalendosi della collaborazione dei militari della Guardia di Finanza. (ANSA).