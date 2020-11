Borsa: Europa prudente attende Usa, Londra debole

(ANSA) - MILANO, NOV 13 - Mercati azionari del Vecchio continente tranquilli nella prima parte della seduta, con qualche miglioramento rispetto all'avvio: la Borsa più debole resta Londra (indice Ftse 100 -0,3%) anche sulle tensioni politiche interne, mentre Francoforte si muove attorno alla parità, con Parigi e Madrid in rialzo di qualche frazione.

Gli operatori appaiono in attesa soprattutto dell'avvio dell'ultima giornata della settimana di Wall street, i cui future sono lievemente positivi, e in Piazza Affari (indice Ftse Mib +0,3%) Bper è il titolo migliore tra quelli a elevata capitalizzazione in aumento del 3%. Seguono Poste, Azimut e Pirelli, tutte su aumenti superiori ai due punti percentuali mentre Amplifon e Atlantia, con quest'ultima che riduce le perdite di inizio seduta, cedono il 2%. (ANSA).