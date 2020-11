A.Mittal: corteo Genova in Prefettura, guarda a Governo

(ANSA) - GENOVA, 11 NOV - E' arrivato alla Prefettura di Genova il corteo dei lavoratori Arcelor Mittal di Genova che sta protestando per la sospensione immediata degli operai annunciata ieri dall'azienda, con la partecipazione anche di delegazioni di operai dal porto e da altri grandi stabilimenti genovesi. Si è visto anche qualche momento di tensione perché davanti alla Prefettura era schierato il reparto della Mobile a protezione del palazzo del Governo. All'arrivo dei manifestanti c'è stato qualche spintone con la richiesta ai poliziotti di togliersi il casco. La richiesta è stata poi esaudita e salutata dai lavoratori con un applauso. "Il Governo dov'è?" è lo slogan che scandiscono gli operai dell'ex Ilva. I lavoratori saranno ora ricevuti dalla prefetta Carmen Perrotta. L'obiettivo è ottenere una mediazione del Governo già nelle prossime ore per riuscire a far ritirare all'azienda gli ultimi provvedimenti. (ANSA).