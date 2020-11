Snam: da collaborazione con Cdp nasce Arbolia

(ANSA) - MILANO, NOV 9 - Dalla collaborazione tra Snam e Cdp nasce Arbolia, una società benefit che quindi oltre agli obiettivi di profitto, ha lo scopo esplicito di creare un impatto positivo sulla società e sul pianeta bilanciando l'interesse dei soci e quelli della collettività. Nasce infatti con l'obiettivo di realizzare aree verdi nelle città e nei territori italiani per contribuire al miglioramento della qualità dell'aria e alla lotta ai cambiamenti climatici, generando opportunità di sviluppo sociale ed economico.

Arbolia vuole piantare 3 milioni di alberi in Italia entro il 2030, consentendo l'assorbimento di circa 200mila tonnellate di CO2 all'anno e supportando la forestazione nazionale, riassume una nota. Per farlo "progetta, promuove e realizza iniziative di imboschimento e rimboschimento su terreni messi a disposizione dalla pubblica amministrazione e dai privati, mediante il sostegno economico di aziende e persone che desiderino contribuire al miglioramento dell'ambiente". Arbolia si assume anche gli obblighi di cura e manutenzione degli alberi per i primi due anni, sollevando la pubblica amministrazione dai relativi oneri; si impegna a promuovere il confronto tra stakeholder e offre servizi di carbon footprint analysis Per informazioni: (ANSA).