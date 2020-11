Borsa: Europa soffre incertezza voto Usa

(ANSA) - MILANO, NOV 4 - L'Europa, quella dei mercati azionari almeno, soffre l'incertezza del voto americano. Lo Stoxx 600 cede l'1,1% con vendite a pioggia sui titoli di banche, energia, minerari e solo quelli del settore sanitario in aumento. Londra cede l'1%, Parigi apre in calo dell'1,44%, Francoforte dell'1,6% , Madrid del 2% e Milano prosegue in calo dell'1 per cento. (ANSA).