Borsa: Europa scende ancora con auto, banche e greggio

(ANSA) - MILANO, OCT 28 - Scendono ancora le principali Borse europee, mentre con la seconda ondata di Covid 19 si concretizzano alcuni lockdown e se ne temono altri. Pesanti i future Usa, , soprattutto il Down Jones (-2,2%). Non reagisce l'oro (-0,8%) a 1.879 dollari l'oncia. La peggiore è Francoforte (-4%), seguita da Parigi (-3,5%), Madrid (-2,5%) e Londra (-2,3%). Male anche Milano (-3,5%), con lo spread in rialzo verso 140.

L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, perde il 2,9%, schiacciato soprattutto da investimenti immobiliari, energia e beni voluttuari. In grande difficoltà le auto, a partire da Bayerische Motoren e Daimler (5,7%), con Volkswagen (-5,3%). Tra i petroliferi peggio Total (-4,4%) e Galp (-6,3%), col greggio che crolla (wti -5,7%) a 37,3 dollari al barile. Per le banche male soprattutto le francesi, da Credit Agricole (-4,4%) a Bnp Paribas (-4,3%). (ANSA).