Immobiliare: CityLife, completata la Torre Pwc di Libeskind

(ANSA) - MILANO, 21 OTT - CityLife ha completato la realizzazione della Torre Libeskind, consegnata a PwC Italia, organizzazione di servizi professionali e alle imprese che ospiterà circa 3.000 professionisti nel nuovo headquarter milanese.

I lavori erano stati avviati nel 2018 e sono proseguiti nel pieno rispetto delle tempistiche previste fino alla completa realizzazione e alla consegna, nonostante il fermo dei cantieri a causa della pandemia Covid-19, recuperando dal mese di maggio in poi. La Torre, 175,5 metri di altezza, 34 livelli complessivi e 33.500 metri quadrati di superficie, è stata disegnata dall'architetto Daniel Libeskind e completa lo skyline di piazza Tre Torri, cuore del CityLife business&shopping district, al fianco della Torre Generali, progettata da Zaha Hadid e della Torre Allianz, concepita da Arata Isozaki con Andrea Maffei. La geometria della Torre PwC è stata la più sfidante delle Tre Torri di CityLife a livello progettuale e realizzativo, data la sua caratteristica curvatura in elevazione, resa possibile da una traslazione dei piani a ogni livello rispetto al baricentro, un nucleo centrale in calcestruzzo armato.

Elemento distintivo del grattacielo è la sua corona: 40 metri di altezza e 600 tonnellate di acciaio e vetro alla sommità dell'edificio, un segmento di cupola geometricamente perfetta, ispirata a quelle del rinascimento italiano, che sintetizza il concept sferico dell'intero edificio. Ospiterà al suo interno gli impianti di manutenzione, i sistemi di climatizzazione e un impianto per il riciclo dell'acqua piovana.

La Torre PwC, viene inoltre evidenziato in una nota, è stata realizzata con soluzioni all'avanguardia nel campo della progettazione di ambienti lavorativi di nuova generazione, in cui l'efficienza degli spazi si coniuga con l'attenzione alla sostenibilità e al benessere dei lavoratori. La Torre ha già ottenuto, come la Torre Generali e la Torre Allianz, la pre-certificazione Leed con rating Gold: un riconoscimento che, insieme alla certificazione Leed platinum di Torre Generali e Gold di Torre Allianz, conferma l'impegno di CityLife nei confronti della sostenibilità ambientale. (ANSA).