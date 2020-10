Borsa: TrenDevice, domanda di ammissione su Aim Italia

(ANSA) - MILANO, 21 OTT - TrenDevice, uno dei principali player italiani nell'economia circolare, attivo nel settore del ricondizionamento di prodotti hi-tech di fascia alta, instant buyer che effettua il ritiro gratuito a domicilio da privati e aziende, ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant sul mercato Aim Italia di Borsa Italiana. L'ammissione alle negoziazioni è prevista il 23 ottobre, mentre l'inizio delle negoziazioni entro fine ottobre.

Nella procedura di ammissione alla quotazione, TrenDevice è assistita da EnVent Capital Markets nel ruolo di nominated adviser, global coordinator e research provider dell'operazione, Pedersoli Studio legale agisce come sole legal & tax advisor, Bdo quale società di revisione, Ptsclas quale consulente per i dati extracontabili, Directa Sim in qualità di collocatore on-line e retail, Ginini Antipode in qualità di financial advisor e Spriano Communication & Partners in qualità di advisor per la comunicazione. (ANSA).