Borsa: Milano gira in calo (-0,46%), male Bper e Atlantia

(ANSA) - MILANO, 21 OTT - Dura poco il rialzo della Borsa di Milano che retrocede (Ftse Mib -0,46%) sotto il peso di Bper (-4,19%) all'indomani della corsa delle azioni dopo che lunedì sono terminate le negoziazioni dei diritti per l'aumento di capitale. Male anche Recordati (-1,52%) e Atlantia (-1,25%) con ancora il nulla di fatto su Aspi.

Si muove in positivo solo un drappello di titoli finanziari a partire da Unipol (+0,97%), che ha collocato martedì un bond subordinato, Unicredit (+0,51%), Mediolanum (+0,23%) e Intesa (+0,16%). Mps in luce (+3,21%) fuori dal paniere principale.

Tornano gli acquisti anche su Tim (+0,91%) (ANSA).