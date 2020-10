Borsa: Asia poco mossa, Europa attesa in negativo

(ANSA) - MILANO, 20 OTT - Borse di Asia e Pacifico deboli in scia agli indici azionari Usa mentre tornano ad allungarsi i tempi per l'approvazione di un piano di stimolo per l'economia da parte del Congresso americano. A tenere con il fiato sospeso i listini globali è poi la recrudescenza del Covid che alimenta la volatilità. Tokyo lascia sul terreno lo 0,44% mentre, a scambi i corso, Hong Kong segna un -0,14%. Leggermente positiva Shanghai (+0,23%) mentre è più consistente il rialzo di Shenzhen (+0,89%). Tra le altre Piazze principali Seul registra un +0,44% e Sydney un -0,72%.

Anche l'Europa è attesa in negativo mentre i future su Wall Street sono positivi. Tra i macro previsti l'indice tedesco dei prezzi di produzione ma anche la bilancia dei pagamenti mensile dell'area dell'euro e il rendiconto finanziario consolidato dell'eurosistema. Dagli Stati Uniti in agenda i dati su concessioni edilizie, permessi costruzioni, apertura di nuovi cantiere e scorte settimanali di petrolio. (ANSA).