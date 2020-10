Nobel economia a R.Milgrom e R.Wilson,esperti di aste

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - Il Nobel per l'economia è stato assegnato a R.Milgrom e R.Wilson 72 e 83 anni, due economisti statunitensi esperti di aste. Hanno ottenuto il riconoscimento per i loro studi considerato che: "le aste influenzano la nostra vita quotidiana e che i vincitori di scienze economiche di quest'anno, hanno migliorato la teoria delle aste e inventato nuovi formati di aste, a vantaggio di venditori, acquirenti e contribuenti in tutto il mondo".

I due economisti entrambi docenti a Stanford sono famosi in particolar modo per il loro lavoro sull'assegnazione delle aste nel settore delle tlc e sui meccanismi di assegnazione degli slot per atterrare negli aeroporti. (ANSA).