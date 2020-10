Atlantia scivola in Borsa, poi prova a contenere calo

(ANSA) - MILANO, 01 OTT - Improvviso movimento al ribasso in Borsa per Atlantia: il titolo, prima sospeso in asta di volatilità con cali teorici anche a doppia cifra, è tornato alle trattative normali di Piazza Affari in perdita di oltre il 2% poco sopra i 13 euro.

Molto elevati gli scambi in prossimità dello scivolone del primo pomeriggio, ma nel complesso sono nella norma degli ultimi giorni: al momento stanno passando di mano 1,6 milioni di azioni della controllante di Aspi contro i 3,7 milioni di ieri.

Il crollo del titolo in Borsa, fanno notare fonti finanziarie, è arrivato dopo dichiarazioni di ministri riprese con grande risalto da agenzie internazionali. (ANSA).