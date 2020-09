P.a: in otto mesi 97 licenziamenti, c'è impatto Covid (2)

(ANSA) - ROMA, 24 SET - Nel dettaglio dei 2.334 procedimenti conclusi, "608 hanno dato luogo all'irrogazione di sanzioni gravi con 97 licenziamenti e 511 sospensioni dal servizio.

Inoltre, prosegue la nota, 21 procedimenti sono stati avviati per falsa attestazione della presenza in servizio (cosiddetti "furbetti del cartellino"): otto si sono conclusi con la sospensione del servizio, sei sono ancora in corso, cinque sono stati archiviati a seguito di modifica dell'addebito iniziale, uno si è concluso con il licenziamento e uno è sospeso per procedimento penale".

Il ministero sottolinea come "l'opera di vigilanza dell'Ispettorato di Funzione pubblica, che garantisce l'imparzialità e il buon andamento della P.a" sia stata "resa più efficiente dalla svolta digitale che ha riguardato le procedure di trasmissione dei dati, grazie all'implementazione, dal primo gennaio scorso, di 'Procedimenti Disciplinari', la banca dati presente sul portale 'PerlaPa' che raccoglie le comunicazioni relative alle iniziative a carico dei dipendenti pubblici". (ANSA).