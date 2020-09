Sviluppo Sostenibile:oggi Voci sul Futuro con Paola Severino

(ANSA) - ROMA, 23 SET - Prendono al via da oggi i Forum "Voci sul futuro", organizzati dall'ANSA e dall'Asvis, per affrontare guardando al futuro i temi che riguardano economia, lavoro, ricerca scientifica, politica, ma anche ambiente, telecomunicazioni e cambiamenti della città.

Il primo appuntamento, alle ore 12, è un colloquio con Paola Severino che sarà trasmesso sui siti e le pagine Facebook dell'ANSA e dell'Asvis e sul sito del Festival dello sviluppo sostenibile (festivalsvilupposostenibile.it). Gli altri Forum, che verranno trasmessi sugli stessi canali alle 14 dei giorni feriali, avranno come ospiti Fabiola Gianotti (Cern), Maximo Ibarra (Sky Italia), Irene Kahn (Onu), Enrico Letta (Università Sciences Po), Mariana Mazzucato (University College London), Mario Monti (Università Bocconi), l'architetto Carlo Ratti, Salvatore Rossi (Tim), Stefano Scarpetta (Ocse), Paola Severino (Università Luiss).

Durante ogni puntata, verranno approfonditi con gli ospiti aspetti dei sistemi socioeconomici alla luce della pandemia che ha sconvolto il mondo, per capire le trasformazioni che ci aspettano e contribuire a scegliere il futuro che vogliamo, tra i tanti possibili. (ANSA).