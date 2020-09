Dl agosto: 867 emendamenti 'segnalati', metà da maggioranza

(ANSA) - ROMA, 22 SET - Sono 867 gli emendamenti "segnalati" al dl agosto all'esame della commissione Bilancio del Senato.

Circa la metà sono di maggioranza: Pd, M5S e Iv insieme ne hanno indicati 424.

Le proposte di modifica saranno messe in votazione in commissione in settimana: il testo dovrà poi passare in prima lettura in Aula a Palazzo Madama e successivamente essere all'esame di Montecitorio. Il provvedimento deve essere approvato in via definitiva e diventare legge entro il 13 ottobre, giorno della scadenza. (ANSA).