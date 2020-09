Borsa: Milano chiude poco mossa, corsa Saipem, Tenaris

(ANSA) - MILANO, 16 SET - Seduta poco mossa per le Borsa di Milano che chiude piatta (Ftse Mib +0,04% a 19,963 punti) invertendo la rotta nel finale di giornata.

Deboli soprattutto i bancari con Fineco che lascia sul terreno l'1,59% e Mps (-0,93%). Viaggiano invece spediti Saipem (+4,33%), Tenaris (+4,17%) con il petrolio sopra i 39 dollari al barile. In luce poi Diasorin (2,48%) dopo l'estensione ai campioni salivari del suo test sul coronavirus, e Moncler (+3,2%), ancora acquistata dopo il rally di ieri. Mentre Nexi (+1,72%) ritocca i massimi storici sulle attese per un accordo con Sia.

Fuori dal paniere principale balza Ferragamo (+8%) dopo i risultati del semestre, in rosso ma migliori delle attese, mentre scivola Rai Way (-5,6%) penalizzata dal collocamento di 8,5 milioni di azioni da parte di un grosso investitore. (ANSA).