A Bologna disposte 23 misure cautelari contro gli antagonisti

La Polizia sta eseguendo 23 misure cautelari disposte dal Gip di Bologna nei confronti di attivisti a seguito degli sgomberi di alcuni immobili occupati effettuati lo scorso 6 dicembre in cui si registrarono scontri e il ferimento di un dirigente della Digos. In particolare sono stati disposti 13 divieti di dimora nella Città Metropolitana di Bologna e 9 obblighi di presentazione alla Polizia Giudiziaria oltre a un divieto di partecipazione alle manifestazioni pubbliche emesso nei confronti di un minore dal Gip del Tribunale per i Minorenni.



