Fincantieri e iGenius insieme per soluzioni di IA italiane

Fincantieri ha sottoscritto un accordo con iGenius, 'scale up' italiana attiva in ricerca e sviluppo di tecnologie di Intelligenza Artificiale Generativa, per sviluppare sistemi di AI basati su una piattaforma interamente italiana.

La collaborazione, sottolinea una noat "che unisce l'esperienza di iGenius in materia di sviluppo e creazione di modelli di AI con il know how di Fincantieri come integratore di sistemi in tutti i settori a valore aggiunto della cantieristica, intende individuare applicazioni sia nel settore civile che in quello della difesa, a partire dal supporto all'analisi dei dati acquisiti dal radar Omega 360 di Fincantieri". L'operazione si inserisce nel piano di sviluppo dell'IA che Fincantieri sta perseguendo per sviluppare soluzioni che possano migliorare prestazioni, sicurezza ed efficienza di prodotti e processi.

iGenius, azienda italiana fondata nel 2016 da Uljan Sharka, che ne è anche il CEO, è specializzata nello sviluppo di piattaforme di Business Intelligence aziendale fondate sull'IA Generativa che utilizzano il linguaggio naturale attraverso una configurazione professionale personalizzata.

Per Pierroberto Folgiero, ad e dg di Fincantieri, "l'accordo con un player italiano come iGenius rappresenta una milestone per il Gruppo e ne ribadisce la vocazione di mettere a sistema le eccellenze del nostro Paese".

Uljan Sharka, Ceo di iGenius è convinto che questa partnership sia "una convergenza di eccellenza tecnologica e visione di lungo periodo, con l'obiettivo di introdurre soluzioni innovative di intelligenza artificiale generativa made in Italy che ridefiniranno gli standard di efficienza, sicurezza e sostenibilità nel settore navale".



