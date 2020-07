Borsa: Milano invariata, sprint Atlantia, giù Ubi e Tim

(ANSA) - MILANO, 27 LUG - Piazza Affari è invariata dopo 3 ore di scambi con l'indice Ftse Mib a 20.073 punti e lo spread in risalita a 147,7 punti. In luce Atlantia (+4,86%), all'indomani della previsazione che l'ingresso di Cdp in Aspi sarà contestuale all'offerta pubblica per la quotazione in Borsa. Bene anche Italgas (+2,1%) in attesa dell'imminente semestrale, mentre scivolano Tim (-3,8%), insieme agli altri telefonici europei e Ubi (-4,3%), nel penultimo giorno dell'Opas di Intesa (+0,07%), che amplia lo stacco a oltre 17 centesimi rispetto al prezzo stabilito. (ANSA).