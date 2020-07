Borsa: Milano amplia calo (-0,75%) , sprint Ubi, giù Pirelli

(ANSA) - MILANO, 20 LUG - Piazza Affari amplia il calo (Ftse Mib -0,75%), con Ubi (+11,17%) in allungo dopo il rilancio dell'Ops di Intesa (-0,93%), che porta i due titoli ad allinearsi al valore dell'offerta dopo l'aggiunta di 0,57 centesimi ad azione. Con lo spread in rialzo a 157,,7 punti si muovono contrastate Banco Bpm (+4%) e Unicredit (-1,44%). Bene Azimut (+1,52%) e Atlantia (+3,07%), sull'onda lunga dell'accordo in Cdm. Rialzo più cauto per Prysmian (+1%) e Moncler (+0,36%), prese di beneficio per Pirelli (-3%), giù Fca (-0,35%) e Tim (-0,67%). Segno meno per Eni (-1,18%) e Saipem (-0,96%) con il greggio in ulteriore calo (Wti -1,11% a 40,13 dollari). (ANSA).