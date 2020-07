Borsa: Asia in calo con rosso Piazze cinesi

(ANSA) - MILANO, 16 LUG - Borse di Asia e Pacifico i rosso sui forti cali accusati dalla Piazze cinesi a dispetto del Pil del secondo trimestre, cresciuto oltre le attese del 3,2% annuo e dell'11,5% su base congiunturale. Mentre il Fondo monetario sottolinea ancora la forte incertezza dell'economia mondiale e la necessità di sforzi collettivi dal G20 che si terrà virtualmente il 18 luglio. Shanghai perde il 3,31%, Shenzhen il 3,92%, Hong Kong l',134% Molto più contenute le flessioni di Tokyo (-0,76%), Seul (-0,82%) e Sydney (-0,69%). In negativo anche i future sull'Europa e Wall Street. Agenda macro molto ricca ed in particolare sotto la lente le indicazioni di politica monetaria da parte della Bce, così come quelle del Tesoro Usa. Nel Vecchio Continente oltre al dato sulle immatricolazioni già diffuso e che evidenzia a giugno un -24,1%, occhi sull'inflazione in Francia e sulla bilancia commerciale italiana. Dagli Stati Uniti previsti i sussidi di disoccupazione, le vendite al dettaglio e gli indici Fed di Filadelfia, insieme alle alle scorte di magazzino. (ANSA).