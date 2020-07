"Dobbiamo essere politicamente molto saggi nello scegliere i tempi ed i modi per andare gradualmente verso una diversa politica di bilancio. Avremo ancora bisogno nel 2021 di un sostegno fiscale, di sicuro, non possiamo rischiare una nuova crisi del debito come abbiamo già sperimentato 10 anni fa".

Lo ha detto il commissario europeo Paolo Gentiloni intervenendo ad un evento dedicato al semestre europeo e sulla Grecia.