Borsa: il gruppo Undo entra nel programma Elite

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Il gruppo industriale romano Uno, specializzato in energia pulita e meccanica di precisione, aveva avviato la procedura di selezione a inizio 2020, è stato inserito tra le società presenti nella piattaforma internazionale Elite fondata nel 2012 da Borsa Italiana. "Siamo orgogliosi di essere stati selezionati per questo ambito e autorevole programma", commenta Umberto Deodati, uno dei tre founder del gruppo Undo: è "un riconoscimento che premia l'impegno dimostrato ogni giorno da tutti i dipendenti e che ci sprona ad affrontare nuove sfide rivolgendoci verso nuovi interlocutori di primario livello. Siamo consapevoli del percorso che abbiamo svolto finora, ma sappiamo che abbiamo le risorse per poter proseguire in nuovi percorsi di crescita con chi condivide la nostra visione e i nostri valori". Fondato nel 2008, il gruppo Uno ha oggi oltre 80 dipendenti ed è articolato in diverse aziende sul territorio che si dedicano alla produzione di energia pulita (con circa 50 centrali fotovoltaiche ed eoliche in tutto il Paese con una potenza di oltre 15 MWp) e alla produzione meccanica di precisione. Il fatturato, nel 2019, ha raggiunto 13,5 milioni di euro: "nel 2020 il gruppo conta di aumentarlo a 17 milioni di euro, con una crescita media del 30% annuo da 5 anni consecutivi; "Sempre nel 2019 il gruppo Undo ha perfezionato operazioni per circa 20 milioni di euro complessivi, mentre nel 2020 stima di perfezionarne per circa 35 milioni".

La candidatura al programma Elite, spiega una nota, era "stata presentata ad inizio anno su impulso del direttore generale di Banca Popolare del Lazio, Pietro Musatti, e del responsabile corporate Marco Guidi, affiancati dalla società di consulenza VNZ VitaleZane&Co di Brescia". (ANSA).