Visco, no rischi in utilizzo Mes ma non è una manna

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - "Se c'è bisogno, non vedo rischi nell'utilizzo" del meccanismo europeo di stabilità (Mes) "ma non dovremmo considerarlo come una manna" Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco intervistato da Bloomberg in merito all'eventuale utilizzo da parte dell'Italia del Fondo salva stati. (ANSA).