Mediaset: Prosieben, entertainment è il nostro core business

(ANSA) - MILANO, 10 GIU - "L'entertainment è il nostro core business". Lo afferma all'assemblea di Prosieben, Rainer Beaujean, presidente dell'Executive board del gruppo media tedesco, del quale Mediaset è la principale azionista con quasi il 25% dei diritti di voto.

"Abbiamo molti anni di esperienza nell'entertainment, abbiamo le risorse umane per produrlo al meglio", aggiunge Beaujean nell'assemblea di Prosieben, che pensa anche a "acquisizioni strategiche mirate" . Il Biscione finora non ha chiesto posti nel Board del gruppo tedesco, che verrà rinnovato l'anno prossimo, ma una rifocalizzazione sul settore televisivo, dopo che l'ex amministratore delegato Conze aveva fortemente diversificato anche in piattaforme Internet e di e-commerce. Gli altri azionisti del gruppo tedesco, con variazioni non tutte registrate per l'assemblea alla quale Mediaset ha partecipato con solo il 12% delle quote, sono il gruppo del ceco Kretinsky a circa il 12%, Capital management poco sotto il 10%, KKr al 5,2% e Blackrock scesa da poco al 4,2% del capitale.

Nominato un nuovo consigliere, Antonella Mei-Pochtler, al posto di un componente dell'Executive board dimissionario. (ANSA).