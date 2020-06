Borsa: Milano +0,06%, in luce Mediobanca, Ubi

(ANSA) - MILANO, 08 GIU - Avvio di settimana incerto per Piazza Affari che però si muove stabilmente sopra i 20mila punti. Il Ftse Mb in apertura in calo, recupera e si muove sulla parità (+0,06% a 20.203 punti). Le vendite mettono sotto pressione Diasorin che lascia sul terreno il 4,4 per cento e finisce anche in asta per eccesso di ribasso. Tra i peggiori anche Stm (-1,76%), Moncler (-2%), Amplifon (-1,77%) . In luce invece Ubi (+3,23%) dopo il via libera della Bce all'ops di Intesa (+1,68%). In testa al listino Mediobanca (+3,6%) che nella partita è advisor di Ca' de Sass.

Salgono Eni (+2,05%) e Saipem (+2,48%) con il petrolio in rialzo dopo la decisione dell'Opec+ di prolungare di un mese i tagli alla produzione. Tra i big in evidenza anche Tim (+2,85%). Lo spread tra btp e bund si muove in area 170 punti. (ANSA).