Borsa: Europa chiude in rosso

(ANSA) - MILANO, 08 GIU - Chiusura in rosso per le principali Borse europee, tranne Madrid (+0,3% a 7.896 punti, in una prima seduta di settimana in cui è stata cauta l'Asia, ma col Pil del trimestre del Giappone rivisto al rialzo e un surplus della bilancia commerciale cinese a maggio dichiarato il giorno precedente. Momentaneo il miglioramento dopo l'avvio positivo di Wall Street, per tornare poi a scendere. Il clima generale è d'incertezza, con l'indice Sentix della fiducia degli investitori in calo al mattino e la produzione industriale sotto le aspettative in Germania. La peggiore è stata Parigi (-0,43%) a 5.175 punti, seguita da Francoforte (-0,22%) a 12.819 punti e Londra (-0,18%) a 6.472 punti. (ANSA).