Borsa: Asia in calo su tensioni Usa-Cina

(ANSA) - MILANO, 29 MAG - Le tensioni tra Usa e Cina continuano a turbare i mercati azionari. Tokyo ha perso lo 0,18%, Hong Kong lo 0,62%, Seul, Shenzhen e Shanghai sono riusciti a tenere, rispettivamente sulla parità la prima e in leggero rialzo gli indici cinesi dello 0,8% e dello 0,13 per cento. L'Europa si imposta a una giornata di vendite con i futures tutti in negativo, quello sull'Eurostoxx 50 lascia l'1,06% e quello sul Ftse Mib l'1,1 per cento. GLi occhi sono puntati sulla conferenza stampa del presidente Donald Trump che potrebbe annunciare nuovi passi sulla Cina, con un antagonismo alimentato dalla crisi del coronavirus e dalla nuova legge sulla sicurezza nazionale a Hong Kong. (ANSA).