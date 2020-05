Borsa: Milano conferma rialzo (+1,2%), tengono le banche

(ANSA) - MILANO, 28 MAG - La Borsa di Milano (+1,2%) conferma il rialzo iniziale, in linea con i listini europei. Piazza Affari festeggia dopo l'annuncio del Recovery fund da parte della commissione europea. Prosegue la corsa di Ferragamo (+11%) con la nuova governance.

Andamento positivo per la banche dove si mette in mostra Mediobanca (+1,9%). In rialzo anche Banco Bpm (+1,4%), Bper (+1,1%), Unicredit (+0,9%). In terrenio positivo anche Intesa (+0,3%), con gli analisti di finanziari di Exane Bnp Paribas che la ritengono la banca italiana con il "capitale più solido e i più alti margini di profitto tra gli istituti di credito italiani".

Corrono anche Saipem (+4,3%), Diasorin (+3,8%), Stm (+3,7%) e Campari (+3,4%). in rosso Eni (-0,8%), Exor (-0,5%) e A2a (-0,3%). (ANSA).