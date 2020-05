Borsa: Milano -1,14%, controcorrente Tim

(ANSA) - MILANO, 21 MAG - Piazza Affari dopo un avvio in tensione, lima e riduce il calo ma poi torna a perdere l'1,14% con il Ftse Mib che però è sui 17mila punti mentre lo spread tra Btp e Bund resta stabile a 212 punti base.

DI slancio Tim che arriva a guadagnare il 3% per poi ridurre ad un +2,1%. Bene anche Pirelli (+1,16%), Exor (+1,05%). Fuori dal paniere principale recupera Autogrill che sale del 2% con il gruppo della ristorazione i cui ricavi dei primi 4 mesi hanno risentito dell'impatto del Covid, che valuta forme di finanziamento governative mentre oggi l'assemblea è chiamata ad approvare il bilancio e al rinnovo in continuità del cda.

Sul fronte opposto del listino vendite su Stm (-2,67%), Moncler (-2,84%), Mediobanca (-2,49%), Leonardo (-2,57%), Tenaris (-2,32%). (ANSA).