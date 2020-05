Oro: in lieve calo a 1.715 dollari l'oncia

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - Quotazioni dell'oro in lieve calo stamani sui mercati internazionali. Il lingotto con consegna immediata passa di mano a 1.715 dollari l'oncia, in calo dello 0,6% con gli investitori cauti in attesa di segnali più certi sull' avvio della ripresa. (ANSA).