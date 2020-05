Borsa: Milano accelera con le banche, corre Fineco

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - La Borsa di Milano (+0,7%) accelera con l'ottimismo sulla fase della ripartenza e l'arrivo di nuove misure di stimolo all'economia. A Piazza Affari si mettono in mostra le banche mentre lo spread tra Btp e Bund apre in lieve calo a 237 punti.

Dopo i primi scambi corrono Fineco (+2,2%) e Prysmian (+2%).

Tra le banche bene Bper (+1,4%), Ubi (+1,3%), Unicredit (+0,9%) e Intesa (+0,7%). Seduta in rialzo anche per Italgas (+0,7%), nel giorno dell'assemblea, e Tim (+1,1%).

In lieve calo Eni (-0,4%), mentre il prezzo del petrolio fa registrare un incremento. In rosso anche Fca (-0,2%) e Atlantia (-0,5%). (ANSA).