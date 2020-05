Rcs: ricavi scendono per Covid, ma conferma prospettive

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - Nei primi tre mesi dell'anno i ricavi netti consolidati del gruppo Rcs si attestano a 171,3 milioni, in flessione di 34,9 milioni rispetto al 31 marzo 2019, "principalmente per gli effetti dell'emergenza sanitaria", in particolare per il calo della raccolta pubblicitaria e delle diffusioni dei quotidiani sportivi, oltre al differimento alla seconda parte dell'anno.

Il risultato netto dei primi tre mesi è negativo per 6,1 milioni (positivo per 4,9 milioni al 31 marzo 2019) e riflette gli andamenti dei ricavi e la plusvalenza realizzata mediante la cessione della partecipata spagnola Last Lap. L'indebitamento finanziario netto scende a 108 milioni dai 131 a fine 2019, con Rcs che "ritiene di disporre di leve gestionali adeguate per contrastare gli effetti dell'emergenza sanitaria nel 2020 e confermare quindi le prospettive di medio-lungo periodo del gruppo".

Rcs segnala che il Corriere della Sera è il "primo quotidiano italiano in edicola e online", dove ha superato i 300 mila abbonamenti, più che raddoppiati rispetto a marzo 2019. (ANSA).