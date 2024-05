Inps, ad aprile chiesti 38,1 milioni ore cig, +55,3% su anno

Le imprese hanno chiesto all'Inps ad aprile 38,1 milioni di ore di cassa integrazione con un calo del 4,5% su marzo e un aumento del 55,3% su aprile 2023. Lo si legge nell'Osservatorio Inps sulla cassa integrazione. Nei primi quattro mesi dell'anno sono state chiesti quasi 169,8 milioni di ore (169.794.234 ore) per la cassa ordinaria, straordinaria e in deroga con un aumento del 16,81% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e 3.843.064 ore per i fondi di solidarietà con un calo del 33,85% rispetto ai primi quattro mesi del 2023.





