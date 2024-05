Massino (GdF): contraffazione, nostra piattaforma per le imprese

C'è "un desiderio di sicurezza", sottolinea il generale Rosario Massino, comandante delle unità speciali della Guardia di Finanza, che intervenendo alla giornata di Confcommercio 'legalità ci piace' sottolinea la "vicinanza tra una istituzione come la Guardia di Finanza e gli operatori economici".

Sul fronte della lotta alla contraffazione, spiega, "cerchiamo di intercettare quelli che sono i flussi, le direttrici, le strategie, anche perché il nostro approccio di guardia di finanza, con un approccio multilivello": l'obiettivo principale "non è inseguire il piccolo" ma "disarticolare le filiere, risalire a chi muove il sistema, alle direttrici internazionali".

E agli imprenditori spiega: "Noi gestiamo una piattaforma proprietaria della Guardia di Finanza, Siac, sistema informativo anticontraffazione, alla quale le imprese possono iscriversi.

Le imprese possono accedere alla nostra piattaforma per mettere a disposizione tutti i dati che possono contribuire a combattere la contraffazione dei marchi. Diventa un patrimonio informativo della Guardia di Finanza: così, la nostra pattuglia, anche su strada, può verificare la corrispondenza fra il prodotto che si trova davanti fisicamente e il prodotto censito dal titolare di quel marchio, trova online tutti i punti di contatto, sa se quel prodotto è genuino o contraffatto. Si riesce a creare direttamente con l'impresa, dalla strada all'impresa, un link diretto".

C'è poi la piattaforma europea sui prodotti pericolosi per i consumatori: "il sistema Safety Gate Rapex: siamo il paese che maggiormente contribuisce".



